Grottaminarda in ansia, Domenico è scomparso da tre giorni: ricerche senza sosta

Grottaminarda è preoccupata per la scomparsa di Domenico Carrara, 33 anni, residente a Bienno, in provincia di Brescia, dove lavora come collaboratore scolastico. Di lui non si hanno più notizie da domenica 24 gennaio: era uscito per una passeggiata, ma non ha fatto più ritorno a casa.

Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, Domenico aveva deciso di passeggiare nel bosco del Cerreto, per questo motivo le ricerche si stanno svolgendo soprattutto in questa zona, in quota e a valle. Almeno una ottantina i soccorritori impegnati nella ricerca, dagli uomini della Protezione Civile ai Carabinieri, dai Vigili del Fuoco ai finanzieri, fino ai volontari del comune di Bienno.

Due le ipotesi al vaglio degli investigatori: l’allontanamento volontario o un incidente. Domenico si era laureato in Lettere e Filosofia alla Federico Secondo di Napoli e si stava specializzando in Filologia all’Università di Fisciano. Nel frattempo aveva fatto domanda per lavorare come personale Ata ed era stato assunto in provincia di Brescia.

L’amministrazione di Grottaminarda ha detto di lui: “È una mente eccelsa, scrittore di narrativa e di poesia ha al suo attivo diverse pubblicazioni; come collaboratore di testate giornalistiche web, di recente ha realizzato interessati contributi sulla crisi economica e sociale causata dal lockdown, intervistando persone e personaggi irpini”.