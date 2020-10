Greci in apprensione per un 80enne: è scomparso da due giorni

Greci è in apprensione per la scomparsa di un 80enne, che da giovedì sera ha fatto perdere le sue tracce, mentre era in campagna in compagnia del figlio.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno avviato prontamente le ricerche, con l’ausilio di un velivolo aw139 dell’Aeronautica Militare, con i droni della PC regionale, le termocamere e le unità cinofile molecolari CNSAS.

Dopo quasi due giorni di ricerche, l’anziano non è stato ancora rintracciato, nonostante lo straordinario dispiego di uomini e mezzi.

Ad affiancare i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, anche gli uomini dei servizi regionali di Basilicata, Lazio, Molise, Puglia ed Abruzzo, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.