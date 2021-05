Grave incidente al centro vaccini di Montoro: donna in ospedale

Un gravissimo incidente si è registrato presso il centro vaccinale istituito dal comune di Montoropresso il Forum dei Giovani.

Una autovettura ha investito una donna che era in coda per essere vaccinata nell’area del cnetro, delimitata per l’accesso al pubblico.

La donna di circa 70 anni è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale ove i sanitari le hanno riscontrato una frattura del piede.

Dimessa nel pomeriggio con gesso e prognosi di circa 30 giorni.