Furto nella notte: saccheggiata la scuola elementare a Rione Parco

Furto nella notte. La scuola elementare di Rione Parco, ad Avellino è stata saccheggiata da alcuni ladri, che si sono introdotti nella struttura e portato via diversi oggetti di valore, tra cui un defibrillatore.

Sono spariti pure un videoproiettore, una lavagna luminosa e alcuni strumenti prelevati dal laboratorio, all’interno del quale, i ladri, sono riusciti a entrare praticando un grosso foro in una parete.

Sono in corso le indagini della Polizia di Avellino, informata dal personale della scuola, chiusa fino a domani, come tutti gli istituti scolastici della Campania, a causa del Coronavirus. Stamattina era in programma la sanificazione delle aule.

