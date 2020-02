Furto in un’abitazione: beccati in flagranza di reato, tre arrestati

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia hanno tratto in arresto tre uomini di Cerignola, in provincia di Foggia, di età compresa tra i 30 ed i 60 anni, sorpresi nella flagranza di perpetrare un furto all’interno di un’abitazione.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Lacedonia.

La pattuglia ha notato un furgone parcheggiato all’esterno di un’immobile rurale, all’interno del quale gli operanti hanno bloccato tre soggetti, che avevano già caricato sul mezzo parte della refurtiva.

Identificati e condotti in Caserma, a loro carico sono emerse svariate vicende giudiziarie, soprattutto per reati predatori, e per uno di loro anche la Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

I tre sono stati tratti in arresto, trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, e giudicati con la formula del rito direttissimo.