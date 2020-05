Follia in centro ad Avellino: nigeriano minaccia passanti armato di bastone

Un extracomunitario, armato di un bastone di ferro, ha seminato il panico ad Avellino

L’uomo, di nazionalità nigeriana, è stato fermato nei pressi della Chiesa del Rosario dagli agenti della Volanti, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, impauriti e minacciati dall’extracomunitario.

L’azione dell’uomo è iniziata in via Campane, per poi trasferirsi in Corso Vittorio Emanuele, dove ha preso di mira un gruppo di giovani.

Portato in questura, per il nigeriano è scattata la denuncia a piede libero.