Festa: “Vaccini agli over-80 entro il 20 febbraio. Le superiori restano chiuse…”

Il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa è tornato sulla sua decisione di tenere chiuse le scuole superiori per un’altra settimana (possibile ritorno in classe fissato per lunedì 8 febbraio)

“Dall’analisi che abbiamo condotto in questi giorni emergono dati importanti. Le scuole dell’infanzia, le elementari e le scuole medie sono frequentate, per la maggior parte, dalla popolazione avellinese. Lo stesso non si può dire per le scuole superiori frequentate da almeno un 70% di studenti che provengono da altri comuni. Io non posso sapere cosa accade in questi comuni, ecco perché, in attesa che venga effettuato uno screening sul personale docente, sul personale Ata e sugli studenti, non metterò a rischio il lavoro svolto dalla mia comunità. Gli avellinesi si sono comportati bene in questi mesi. I genitori degli studenti hanno compreso le mie motivazioni. Non aprirò le scuole superiori fino a quando non avrò la certezza di un ritorno in classe in piena sicurezza”.

Il primo cittadino ha poi parlato della campagna vaccinale anti-Covid: “Entro il 20 febbraio dovremmo partire con la somministrazione dei vaccini agli over-80 sfruttando la tendostruttura del Campo Coni, perché è dotata di tutte le strutture richieste. Poi spero che presto tutta la cittadinanza avellinese possa vaccinarsi, a quel punto avremo la possibilità di predisporre altre strutture. Alla campagna di vaccinazione affiancheremo l’attività di prevenzione a Campo Genova. Ringrazio gli operatori che, al freddo e al gelo, stanno effettuando test e tamponi. Siamo stati l’unico capoluogo di provincia d’Italia a fornire questo servizio gratuitamente alla comunità“.