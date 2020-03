Festa: “Tre nuovi positivi ad Avellino, dubbi su un quarto”

La brutta notizia l’ha data direttamente Gianluca Festa durante una diretta video su Facebook.

“Registriamo altri tre casi di positività al Covid-19 ad Avellino e abbiamo il sospetto su un quarto caso – ha detto il primo cittadino (in tarda serata l’Asl di Avellino ha confermato la quarta positività) -. Questo conferma la bontà dell’azione che ho messo in campo. Fronteggiamo e superiamo l’emergenza”.

Dopo l’annuncio di 5mila kit pronti a essere usati su cittadini asintomatici, si passerà presto all’azione: “Non possiamo vedere il Moscati incapace di accogliere malati e il Frangipane di Ariano Irpino è ormai saturo. Significa che la strategia applicata in Irpinia non ha portato risultati efficaci. Andiamo avanti con gli screening rapidi, nei prossimi giorni approveremo le linee guida in Giunta e appena arriveranno i kit partiremo con i test. Salvaguardiamo la salute dei cittadini, anche se questo compito spetta alla Regione Campania”.