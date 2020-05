Festa: “Era una strategia per riportare l’ordine. Chiedono le mie dimissioni? Disperati…”

In un’intervista rilasciata a Canale58, Gianluca Festa è tornato sul “caso movida” che tiene banco a livello nazionale.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco di Avellino:

“Fino a mezzanotte ho condiviso una piacevole serata con la comunità, poi mentre tornavo a casa, ho visto una folta rappresentanza di giovani un po’ euforici in via De Conciliis.

Hanno cominciato a lanciare cori e ho reputato opportuno assecondarli per calmarli, far passare questo eccesso di entusiasmo. Dalle immagini non si vede bene, ma il mio comportamento è servito.

Tutto va contestualizzato, c’era folla, i selfie hanno consentito il ritorno della calma. Poi c’è stato l’intervento delle pattuglie della Polizia.

Le mie dimissioni? Gli esponenti dell’opposizione sono dei disperati, trovano dei pretesti per farsi sentire. Le immagini possono essere fuorvianti, ma posso rassicurare la comunità che l’atteggiamento che ho tenuto serviva a far tornare la calma. Era l’unica strategia, in mezzo a 200-300 ragazzi, per riportare l’ordine“.