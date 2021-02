Festa: “Da domani inizia la campagna vaccinale. Zona arancione? È giusto così”

Campagna vaccinale anti-Covid ad Avellino. Domani mattina si parte con le vaccinazioni, presso la tendostruttura del PalaConi.

A confermarlo è il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “In questa struttura sarà possibile effettuare 250 vaccinazioni al giorno. Vaccineremo tremila over 80 in pochi giorni, con la speranza di poter vaccinare l’intera popolazione con l’arrivo di ulteriori vaccini”.

Sul contagio in risalita e sulla scuola: “Abbiamo registrato un lieve aumento dei casi negli ultimi giorni, ma non siamo preoccupati. Teniamo il nemico sotto controllo. Zona arancione? Era inevitabile visto l’aumento del contagio. Le scuole? Possiamo andare avanti fino alle Medie, mentre per le Superiori è opportuno continuare con la didattica a distanza”.