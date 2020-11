Festa: “Capisco i genitori, ma con gli attuali dati del contagio, da lunedì riapro le scuole”

“Se i dati del contagio restano questi, lunedì riapriremo le scuole dell’infanzia e le scuole elementari“, lo ha annunciato il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

Il primo cittadino ha dichiarato che opererà l’apertura delle scuole per categorie. Prima asili ed elementari (dalla prima alla quinta classe), successivamente le medie e le superiori: “Non avrei mai pensato di riaprire solo le prime classi delle elementari, tenendo a casa le altre quattro classi; lo stesso discorso vale per le prime medie: non ha senso riaprirle se devo tenere chiuse seconde e terze classi“, ha spiegato Festa.

Altri tre, quattro giorni di valutazioni e se i dati del contagio ad Avellino resteranno quelli attuali (si viaggia tra i 10 e i 15 casi al giorno di Covid-19), dalla prossima settimana i piccoli alunni dell’asilo e delle elementari potranno tornare in classe.

“C’è stato un confronto con i dirigenti scolastici ho posticipato di qualche giorno la riapertura, verificando cosa accade nei prossimi tre, quattro giorni. Capisco le preoccupazioni dei genitori, ma in questo momento l’Italia, anche per le zone rosse, ha deciso di riaprire le scuole in presenza“, ha concluso Festa.