Festa: “Auspico un lockdown localizzato, Avellino non può essere penalizzata”

Gianluca Festa ha parlato dal cimitero di Avellino, in occasione della commemorazione dei defunti. Il Sindaco ovviamente si è soffermato sull’emergenza Covid in città: “Stiamo affrontando bene e con maturità la seconda fase del contagio. Visti i numeri dico che possiamo convivere con il virus in attesa del vaccino, anche se il Covid non scomparirà improvvisamente da un giorno all’altro. E’ triste vedere i bambini chiusi in casa, dobbiamo farli tornare a scuola, almeno fino a quelli delle medie“.

E sul lockdown localizzato, Festa si è detto favorevole: “Non si possono punire le comunità virtuose come quella avellinese, non è può essere penalizzata. Auspico che il Governo e le Regioni attuano questa linea. Intanto stiamo valutando di effettuare test rapidi sull’antigene e test salivari. Con uno screening più ampio sarà possibile evitare ospedalizzazioni”.