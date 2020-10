Esplodono i contagi in una RSA di Volturara Irpina: 72 positivi al Covid-19 su 82 tamponi

Sono 72 i soggetti positivi al Covid-19: un dato allarmante se si considera che i tamponi effettuati erano 82. Solo 10 persone, insomma, non risultano contagiate.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Nadia Manganaro che ha scritto pubblicamente:

Cari concittadini

sono costretta, mio malgrado, a comunicarvi che sono arrivati i risultati dello screening che abbiamo prontamente disposto dopo il caso di positività nella nostra Residenza sanitaria: su 82 tamponi somministrati sono 72 le persone, tra operatori ed ospiti, ad essere risultate positive al Covid 19.

Voglio rassicurarvi, tuttavia, sul fatto che i nostri cari anziani sono al momento in buono stato di salute e costantemente monitorati dai sanitari. In egual modo gli operatori, 18 dei quali residenti a Volturara, stanno bene e sono del tutto asintomatici. In questo momento stiamo eseguendo le indagini epidemiologiche previste dalle disposizioni in vigore e stiamo emanando i decreti di isolamento per tutti coloro che sono venuti in contatto con le persone risultate positive.

Disposta, inoltre, la sospensione delle attività in presenza della scuola dell’infanzia e dell’albero dei piccoli di Volturara Irpina.