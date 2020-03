E’ ufficiale: scuole e università chiuse in tutta Italia per il Coronavirus

E’ ufficiale.

Le università e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, in tutta Italia, da domani al 15 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus.

La decisione arriva dal Governo, che ha seguito il consiglio suggerito dal comitato scientifico.

Confermato quanto annunciato poche ore fa

Finora si era parlato quale ipotesi per quella che è poi divenuta una decisione che sarà contenuta in un Dpcm ad hoc che integrerà quello in scadenza l’8 marzo.

Chiusura di cinema, musei, teatri in tutta Italia, con la raccomandazione di evitare ogni assembramento.

Si potranno svolgere eventi e competizioni sportive ma a porte chiuse. Rinvio di tutti i convegni e i congressi in programma nelle prossime due settimane.

Abbracci e strette di mano

In tale decreto troveranno spazio le raccomandazioni del Comitato rivolte a tutti nell’intero Paese di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, con invito alle persone che hanno oltre 75 anni – pure quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate – a non frequentare luoghi affollati.

Chi ha febbre dovrà stare a casa anche se non è stato in zone a rischio.

Le misure riguardano l’intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane.

Possibile pure l’allargamento dell’attuale zona rossa ad altre regioni e province italiane.