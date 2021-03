Dramma della solitudine ad Avellino: 89enne ritrovato cadavere, era morto da 50 giorni

L’hanno ritrovato senza vita nella sua abitazione: era morto da almeno 50 giorni.

Dramma della solitudine ad Avellino. La vittima è un 89enne, insegnante in pensione: viveva nel suo appartamento al quinto piano in via Tagliamento, ad Avellino.

L’uomo è stato colpito da un malore improvviso. Ieri la tragica scoperta.