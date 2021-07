Donna trovata morta in piscina ad Avellino: oggi l’autopsia

E’ stata affidatao alla dottoressa Carmen Sementa l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo della 61enne, psichiatra avellinese Antonella Bruno, trovata priva di vita nella piscina della sua abitazione lo scorso lunedì, nel giardino della sua abitazione alla Via Nazionale Torrette, alla periferia di Avellino.

Il medico legale, che aveva effettuato un primo esame esterno sul cadavere della dottoressa dopo il rinvenimento in piscina, dovrà fornire risposte al sostituto procuratore dottor Vincenzo Russo che ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause che hanno portato al decesso della psichiatra Antonella Bruno.

Dopo l’esame autoptico, sarà fissato il funerale della donna, la cui scomparsa ha provocato stupore e amarezza tra quanti conoscevano la 61enne psicoterapeuta, molto nota non solo nel capoluogo per la sua attività professionale e che attendono di conoscere i motivi e le cause che hanno portato al decesso della dottoressa Bruno.