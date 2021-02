Donna di 44 anni muore in un edificio abbandonato a Mercogliano: si indaga

Una donna di origini russe, di 44 anni, è stata ritrovata cadavere all’interno di un edificio abbandonato a Mercogliano.

La drammatica scoperta è avvenuta questa mattina. A dare l’allarme è stato il convivente della vittima: vivevano insieme in un edifico abbandonato in via Crisci.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e un’ambulanza del 118 hanno immediatamente raggiunto il luogo del ritrovamento, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

La salma della 44enne si trova nella camera mortuaria del “Moscati” di Avellino. Intanto, sul luogo del decesso, magistrato e medico legale hanno compiuto i rilevamenti di rito per risalire alla causa del decesso.