Domani riaprono le scuole (fino alla prima media), ma non in tutti i comuni irpini

Da domani, mercoledì 7 aprile in Irpinia – quindi zona rossa – riaprono le scuole dall’asilo alla prima media. Con il nuovo DPCM i governatori di regione non potranno più intervenire per la chiusura delle scuole, mentre a ogni singolo comune sarà data la possibilità di pubblicare ordinanze in merito alla situazione sanitaria presente sul territorio.

Scuole aperte in Irpinia, ma non in tutti i comuni. A Montemiletto, così come a Serino e Santa Lucia di Serino (due tra i comuni più colpiti al momento) e ad Avella le scuole resteranno chiuse fino a data da destinarsi.

Ad Avellino via libera alla riapertura delle scuole (fino alla prima media), come confermato ieri dal Sindaco, Gianluca Festa, per il quale sussistono le condizioni per tornare in classe.