Divieti di circolazione, sosta e sensi unici: la nuova ordinanza del Comune di Avellino

Entrerà in vigore da domani 7 agosto, fino al 31 agosto, la nuova ordinanza sulla circolazione stradale emessa dal Comune di Avellino.

La novità più rilevante riguarda il divieto di circolazione e di sosta in via Chiesa Conservatorio fino a fine agosto.

Verranno chiuse al traffico, i venerdì e i sabato, Viale Italia, dall’intersezione con Via Marconi a quella con Via F.lli Del Gaudio, e Via F.lli Urciuoli.

In queste strade sarà vietata la sosta (in Via F.lli Urciuoli dai civici 3 e 7 e 14 e 18).

In Via F.lli del Gaudio verrà istituito il senso unico in direzione Via Colombo (divieto di accesso in senso opposto)