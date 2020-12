Distrutta statua del Presepe, D’Alessio: “Ho sbagliato a fidarmi dei mercoglianesi”

Ignoti hanno danneggiato una delle statue del Presepe allestito dal comune di Mercogliano: tre dita di una mano di un pastorello sono state tranciate, causando l’indignazione e l’ira del Sindaco Vittorio D’Alessio.

Il primo cittadino ha esternato la sua rabbia in un post su Facebook, puntando il dito anche contro la sua comunità: “Ho creduto fermamente nei mercoglianesi e non ho voluto recintare le scene del Presepe perché avevo fiducia nella cura che avrebbero avuto di questo dono di Natale. Ho sbagliato! E adesso andrò fino in fondo, per punire chi ha rovinato le mani di una delle statue. Sono molto indignato non solo per il deplorevole gesto, ma perché dietro di esso intravedo noia, pochezza, mancanza di valori”, ha dichiarato D’Alessio.

“Sono mesi che “combatto” con gruppi di ragazzini che, in barba ad ogni disposizione governativa, trascorrono il loro tempo ammassati fino a notte fonda per il viale. Mi chiedo dove siano i loro genitori e i valori che avrebbero dovuto trasmettergli. Questa città deve svoltare, ma per farlo devono svoltare innanzitutto i cittadini, deve cambiare la loro mentalità“, ha concluso il Sindaco.