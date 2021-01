Discriminazione, mobbing e molestie sessuali alla Provincia attivato sportello di ascolto

E’ stato istituito, in via sperimentale per la durata di un anno, lo Sportello di Ascolto per i dipendenti della Provincia di Avellino

Accolta così la proposta del Comitato Unico di Garanzia (CUG) che è stata condivisa con la Consigliera di Parità della Provincia.

Attraverso lo Sportello – che sarà composto da psicologi e avvocati – si vuole fornire supporto alle lavoratrici e lavoratori dell’Amministrazione Provinciale che si ritengono esposti a situazioni riconducibili a fenomeni di discriminazione, mobbing, molestie sessuali, grave disagio.

Si vogliono assicurare al personale adeguate occasioni di ascolto ed un’accoglienza basata sulla fiducia reciproca e sul rispetto della riservatezza, illustrando procedure, formali ed informali, di tutela di chi si ritiene vittima di tali fenomeni.

Lo Sportello avrà anche la funzione di informare e tenere aggiornato il CUG, la Direzione Generale e la Consigliera di Parità della Provincia in merito

alle fenomenologie emergenti dalle segnalazioni pervenute, quantificandone la consistenza ed eventualmente svolgendo approfondimenti utili alle analisi ed alle iniziative del Comitato e della

Consigliera di Parità.