Denunciato dalla figlia per violenza sessuale: assolto dopo 10 mesi di carcere

Un uomo di 50 anni, residente ad Avellino, di professione imbianchino, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale aggravata sulla figlia minore.

Il Tribunale di Napoli Nord presieduto dal dott. Agostino Nigro, ha assolto l’uomo (A.G. queste le generalità), difeso dall’avvocato Rolando Iorio.

L’uomo, trasferitosi a Cardito per lavoro, era stato denunciato nel dicembre 2019 dalla figlia diciassettenne, al termine di una lite in famiglia: la giovane confidò alla mamma di essere stata abusata dal padre per sei anni, dall’età di 11 anni, sciorinando particolari scabrosi.

Il 50enne, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio, ha passato dieci mesi in attesa della verità, mentre la giovane veniva affidata a una Comunità protetta, per un adeguato sostegno psicologico.

Durante le udienze, l’avvocato Rolando Iorio ha evidenziato incongruenze nonché contraddizioni in cui era incorsa la giovane, tanto da renderla del tutto inattendibile, soprattutto per la presenza di un certificato medico che escludeva la asserita violenza.