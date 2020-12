De Luca: “Riaprire le scuole il 7 gennaio? Ma siamo pazzi? Non abbassiamo la guardia”

Le scuole in Campania non riapriranno il 7 gennaio.

Lo ha comunicato il governatore Vincenzo De Luca, non convinto della didattica in presenza per il 50% degli studenti campani: “Mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che non condividiamo, non mandiamo in blocco il 50% a scuola. Mi fa impazzire sentir parlare della riapertura delle scuole per il 7 gennaio. Come si fa a dirlo senza verificare in che condizioni saremo il 3, il 4 gennaio? In Campania non apriamo tutto il 7 gennaio“.

Poi, sui comportamenti da adottare per limitare il contagio da Covid-19 (la Campania è la regione con l’indice RT più basso): “Non abbassiamo la guardia, i risultati sono buoni ma non li abbiamo ottenuti non è stato per grazia divina, ma per le scelte che abbiamo operato e hanno avuto ricadute importanti. Abbiamo fatto filtro nei rientri dalle ferie estive e chiuso le scuole un mese prima delle altre regioni”, ha concluso De Luca.