De Luca replica a Salvini: “E’ tre volte somaro. Noi campani non siamo sciacalli come lui”

È arrivata puntuale, nella consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio, la replica di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini.

Il leader della Lega aveva criticato gli assembramenti di Napoli per i festeggiamenti della vittoria della Coppa Italia della squadra di Gattuso, chiamando in causa De Luca, attaccato per il mancato intervento.

“Il somaro politico ha ripreso a ragliare. I suoi commenti sono pieni di sciacallaggio e razzismo. Quello che è successo a Napoli sarebbe accaduto in tutte le città d’Italia e del mondo.

A Torino, durante una finale di Champions, ci sono stati morti e feriti. La movida c’è in ogni parte d’Italia. Il cafone politico ha dimostrato di essere tre volte somaro, non una volta sola.

Se uno organizza a Roma una manifestazione il 2 giugno, in barba a ogni norma contro gli assembramenti e si permette di aprire bocca, vuol dire che ha la faccia come il suo fondoschiena usurato.

Poi mi chiede cosa ne penso di un assembramento notturno, quando l’obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali riguarda il Ministero dell’Interno e il Prefetto. Siamo di fronte ad atti di volgare sciacallaggio. Se avessimo adottato lo stesso criterio, noi Regione Campania avremmo dovuto usare parole di fuoco nei confronti di altre realtà del nord e di sistemi sanitari dove si sono registrate migliaia di morti.

In Campania si sono registrati 4615 casi totali. Il Veneto ha avuto il quadruplo di contagi e la Lombardia hanno avuto morti 40 volte superiori ai nostri.

Se fossimo stati sciacalli avremmo dovuto scatenare una campagna mediatica, ma noi diversamente dal Neanderthal siamo persone civili e siamo solidali agli altri cittadini italiani”, ha concluso De Luca.