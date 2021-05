De Luca: “Persone in giro senza mascherina. Rischiamo zona rossa e di giocarci l’estate”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha rivolto un nuovo appello alla cittadinanza della sua regione. Negli ultimi giorni si è assistito a un drastico calo dell’utilizzo delle mascherine, ad assembramenti in strada e a un aumento dei positivi e dei ricoverati in terapia intensiva per Covid-19.

Il rapporto positivi/tamponi è tornato sopra la soglia del 10%, la Campania rischia di perdere la zona gialla, la prossima settimana. De Luca è stato chiaro: “Ho visto migliaia di persone in giro senza mascherina, fra due settimane saremo in zona rossa e ci giochiamo l’estate. Il coprifuoco? Sono favorevole a spostarlo alle 23 e a consentire la mobilità fino alle 23.30 per tornare, ma occorre un controllo ferreo sulla movida. Questo garantirebbe l’economia e la sicurezza sanitaria”