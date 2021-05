De Luca: “Johnson & Johnson per i maturandi, ma il 15% dei cittadini campani non vuole vaccinarsi”

Vincenzo De Luca ha parlato in conferenza web nel consueto appuntamento del venerdì, per il punto della situazione sulla situazione Covid-19 in Campania.

Subito un annuncio: “Abbiamo superato quota 72mila vaccinazioni in 24 ore, siamo andati oltre le 60mila al giorno che auspicavamo. Se avremo le dosi necessarie vaccineremo tutti i capoluoghi e le isole. Aspettiamo, dal commissario Figliuolo, le dosi in più che ci spettano. Intanto in una settimana avremo completato l’immunizzazione del comparto turistico alberghiero. Dai primi di giugno in poi vaccineremo anche i maturandi, a chi ha sopra i 18 anni inoculeremo il Johnson & Johnson. Per gli altri c’è il Pfizer. Ma c’è ancora un 15% di cittadini che non vuole vaccinarsi e sono esposte al contagio“.