De Luca esclude riaperture: “Niente feste, scordatevi Natale e Capodanno”

Riapertura a Natale e Capodanno? Non se ne parla proprio.

Pranzo di Natale? Capodanno in ospedale: potrebbe essere questo il rischio in caso di assembramenti e riunioni conviviali affollate.

Il presidente della regione Campania esclude concessioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM.

“Quest’anno niente feste: Natale e Capodanno non esistono” ha detto Vincenzo De Luca durante la sua consueta diretta Facebook.

Ha poi aggiunto: “In merito all’emergenza covid, occorre il massimo rigore. Siamo contrari alle manfrine di Natale e Capodanno, alla differenziazione tra i Comuni grandi e piccoli.

In queste due settimane ci giochiamo il futuro del paese: se ci rilassiamo e facciamo festa, ci sarà un ecatombe a gennaio. No ad una settimana di pranzi, abbracci e auguri e poirichiudere veramente tutto per i primi mesi dal 2021.

Cerchiamo di essere chiari e senza demagogia: perché siamo in guerra. Se a gennaio abbiamo esplosione di Covid e di influenza, non potremmo fare le vaccinazione anti-covid. Rischiamo di vivere il problema del contagio per mesi”, ha detto De Luca.