De Luca: “Due milioni di vaccini somministrati, sembra di essere in Svizzera. Ma evitiamo di giocarci l’estate…”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato come ogni venerdì in diretta social, osannando il lavoro svolto nella sua regione in termini di campagna vaccinale: “Abbiamo superato quota 2 milioni di somministrazioni, 600 mila cittadini hanno ricevuto le doppie dosi. Ieri sono state sfiorate le 50.000 vaccinazioni in un giorno. Siamo vicini a raggiungere il 100% per gli ultraottantenni, mentre per gli over-80 non deambulanti siamo all’80%. In Campania è stato prodotto il risultato migliore in Italia, le isole sono immuni, siamo l’unica regione di Italia ad aver avviato la campagna vaccinale per il personale dei mezzi di trasporto e per le imprese. Sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio garantito. Ringrazio, per questo, il personale al lavoro”.

Ma i vaccini in Campania sono ancora in numero ridotto: “Il Commissario Figliuolo ha detto che rimedieranno ai 200.000 vaccini in meno, vedremo cosa succederà a maggio e giugno. Abbiamo letto di un forte ritardo delle regioni del Sud Italia, Campania compresa, per la vaccinazione degli over-80, ma hanno calcolato l’intera popolazione, dimenticando che vaccinarsi è facoltativo. Intanto rimaniamo la regione italiana con la più bassa percentuale di occupazione delle terapie intensive (al 21%) e siamo sempre la regione più trasparente d’Italia. Riaperture? I ristoranti dovrebbero restare aperti fino alle ore 23 e i clienti dovrebbero tornare a casa entro le 23.30. Ma ho negli occhi la movida degli ultimi giorni. Senza controllo ci giochiamo l’estate. A settembre rischiamo la terza ondata”.