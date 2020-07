De Luca dichiara guerra a Trump: “L’Italia deve bloccare i voli di ingresso dagli Stati Uniti”

“Abbiamo bisogno di controlli più seri e rigorosi alle frontiere. Ho il sospetto che tali controlli non vi siano affatto. Ho sentito che il Ministro Speranza ha deciso di bloccare i voli in ingresso da alcuni paesi dell’Est europeo. Ma non basta. Dobbiamo bloccare anche i voli in ingresso dagli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento del venerdì, in diretta Facebook..

“Negli Stati Uniti non viene mai effettuato il secondo tampone di controllo. Dopo la quarantena si è liberi di andare in giro, anche se si è ancora positivi. La stessa cosa è successa qualche giorno fa ad un nostro concittadino: appena rientrato dagli Usa, dove aveva fatto la quarantena, è risultato positivo”, ha proseguito il governatore, tenendo sempre alta l’attenzione sui possibili contagi da Coronavirus.

Quindi, l’ennesimo appello alla cittadinanza campana: “Non abbiamo ancora sconfitto il virus. Vedo molto lassismo nell’uso delle mascherine. La gente la indossa solo quando mi vede arrivare. Così non va bene. Siate responsabili: indossate le mascherine e lavate spesso le mani”.