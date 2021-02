Covid-19, morto un 66enne all’ospedale Moscati di Avellino

MILANO (ITALPRESS) – “Al primo Sanremo avevo 20 anni e l’ho vissuto come un campeggio: quest’anno è un’esperienza nuova”.E’ la riflessione di Francesca Michielin che, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest’anno al festival di Sanremo con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez.“Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare […]