Covid-19, la resa del Moscati: Non sappiamo come curarvi

E’ diventato virale il post pubblicato sul suo profilo social dal dottore Silvestro Volpe, Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, presso l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità San Giuseppe Moscati di Avellino.

Dall’Ospedale avellinese dove quotidianamente viene, purtroppo, diramato il bollettino dei decessi di pazienti ricoverati perchè contagiati da Covid-19, giunge un resoconto raccapricciante su cui riflettere.

Attraverso le parole del dirigente medico del Moscati viene detto chiaro e tondo: “Non sappiamo come curarvi”.

Aggiunge il medico Volpe: “Chi ce le fa…ce l’avrebbe fatta anche senza il nostro aiuto… “

“C’è chi ce la fa e chi no (non sappiamo perchè)….

“Ma non dipende da noi e non fate affidamento su di noi…“

Parole che sono state lette e commentate da centinaia di persone.

Non ammalarsi

Oltre 500 condivisioni del post, circa 300 reazioni e decine di commenti rispetto alla comunicazione del dottore Volpe, relativamente alle terapie mediche e all’ondata di contagi che si sta registrando in questo periodo anche in Irpinia.

Poi una considerazione apparentemente scontata ma concreta, da parte del dirigente medico: “Non ammalarsi è la cosa migliore”.

Un post pubblicato per fare comprendere alle persone quanto sia subdolo questo virus “bastardo”, un modo crudo di parlare rivolto soprattutto a coloro che ancora non si rendono conto di quanto sia rischioso ammalarsi.

“Siamo alla seconda ondata e l’età media dei ricoverati si è ridotta”, è l’amara considerazione del dottore Volpe le cui parole devono fare riflettere e consigliare di pensare alla salute più che all’organizzazione dei cenoni e delle Sante Messe di Natale.

Quanti commenti

3

I commenti al post sono stati numerosi da parte di quanti condividono il pensiero del medico che vive a Montella, uno dei centri irpini dove si registrano numerosi casi di Covid-19, ma il dottore Volpe vanta soprattutto vasta esperienza ospedaliera.

“Finalmente una persona qualificata che dice la verità è ti dà un consiglio con il cuore. Grazie dott. Volpe“, è il commento sintetico di Giuseppe G.

“Già, concordo pienamente con te ci sono ancora in molti che sembra non hanno capito con chi si sta combattendo“, scrive Olivia D.B. a cui fa seguito il post di Marianna C.: “ Siete sempre chiaro e conciso..un grande esperto che ci mette in guardia. Grazie per i vostri consigli. Un grazie di va a tutti voi in prima linea e nelle ricerca per distruggere sto maledetto virus… E già tanti morti… “

Stesso concetto espresso da Lucia L. “Bisognerebbe farlo capire a chi non ctede ancora a questo maledetto virus ….grazie a tutti voi che state dando la vita per curarci….un abbraccio carissimo dottore“