Al decesso che si era registrato in mattinata nell’area Covid dell’Ospedale Moscati di Avellino, se ne sono aggiunti altri due in serata, facendo lievitare il bilancio già pesante in provincia di Avellino.

Gli altri due decessi riguardano un 78enne di Avellino, che si trovava ricoverato dall’11 marzo e il 13 entrato nella terapia intensiva del Covid Hospital.

L’altro decesso è quello di e un 75enne di Avella, ricoverato dal 2 marzo e deceduto nella terapia semintensiva della Medicina D’Urgenza.