Covid-19 in Irpinia, numeri preoccupanti: quasi 2100 contagi nella seconda fase

Hanno superato quota duemila i contagi registrati in provincia di Avellino durante questa seconda fase del Covid-19.

Esattamente sono 2092 i numeri ufficiali forniti dall’Asl dal mese di luglio in poi, quando si sono cominciati a contare i nuovi contagiati.

Dapprima sei o sette al giorno, poi numeri sempre più consistenti, a livello ufficiale.

Perchè ci sono pure tantissimi casi di contagio che non risultano da nessuna parte e altri di cui non si parla, come quelli che riguardano cliniche private e residenze per anziani, veri a propri focolai di contagio dove le persone con il Covid-19 sono molte e i decessi comunciano ad aumentare.

E’ Avellino il comune con il maggiore numero di contagi (287) che, in rapporto alla popolazione (54mila abitanti) in realtà non sono tantissimi.

Numeri davvero preoccupanti, in rapporto alla popolazione residente, si registrano ad Avella (156), Mirabella Eclano, (145), Cervinara (125), Mercogliano (72 contagiati), ma in tutti i comuni irpini i contagiati sono tanti.