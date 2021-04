Covid-19 in Irpinia, il bilancio di oggi: altri 122 nuovi positivi e 3 decessi

Continua a salire il bilancio dei morti per Covid-19 in Irpinia. Eppure gli atteggiamenti delle persone restano immutati, con tanta gente in giro nonostante le restrizioni della “zona rossa”.

Il bilancio di questo sabato santo parla di tre decessi all’ospedale Moscati e 122 nuovi positivi.

I decessi sono quelli di un paziente di 78 anni di Fontanarosa (Av), deceduto questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati dove era ricoverato dal 25 marzo.

Sono deceduti nel pomeriggio, poi, altri due pazienti: una donna di 84 anni di Avellino, ricoverata dal 21 marzo in terapia subintensiva, e un paziente di 56 anni di Avella (Av), ricoverato dal 23 marzo e dal 28 in terapia intensiva.

Montoro e Serinese: troppi casi

I nuovi positivi (122 rispetto a 1139 tamponi analizzati) si registrano nei seguenti comuni:

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 7, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 2, residenti nel comune di Calitri;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 3, residenti nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 3, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Grottolella;

– 2, residenti nel comune di Lapio;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 2, residenti nel comune di Lioni;

– 2, residenti nel comune di Manocalzati;

– 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 3, residenti nel comune di Montemarano;

– 3, residenti nel comune di Montemiletto;

– 15, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 5, residenti nel comune di Quadrelle;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 6, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 20, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 8, residenti nel comune di Serino;

– 2, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Torrioni;

– 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista.“



