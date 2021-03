Covid-19 in Irpinia, continuano i decessi: 70enne muore al Moscati

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Via libera dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) contro il Covid-19 per i maggiori di 18 anni.“I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Si tratta del quarto vaccino anti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech, Moderna […]