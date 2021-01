Covid-19, allarme a Montoro: rischio “rosso” alla frazione Borgo

C’è il rischio che il territorio di Montoro diventi zona rossa a causa del diffondersi dei casi di Covid-19.

Scoppia un nuovo focolaio si registra infatti nel comune irpino e anche questa volta, come avvenne nello scorso mese di ottobre, il virus ha colpito Borgo la storica frazione di Montoro.

Sono stati ben 5 casi positivi in un solo giorno.

Risultano contagiatì nuclei familiari affini e soggetti impegnati nella beauty hair, ovvero saloni di bellezza, parrucchieri.

Dall’inizio della pandemia Borgo, con i suoi oltre 80 soggetti risultati positivi al Covid-19, è la frazione più contagiata di Montoro.

Riapertura scuole

Il sindaco Girolamo Giaquinto, intanto, si preoccupa per la riapertura delle scuole. Ha diramato il seguente comunicato che riguarda gli alunni ma bene farebbe a intensificare i controlli a Montoro (frazioni comprese) per evitare il diffondersi del virus.

Lunedì prossimo rientreranno a scuola gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, presso gli Istituti Comprensivi “Galiani” e “Pironti” di Montoro.

Questa amministrazione, al fine di rassicurare gli studenti e le loro famiglie e garantire un rientro in classe in sicurezza, ha organizzato per domenica 24 gennaio, presso l’area Pip di Misciano un Drive-In per un’attività di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2, mediante l’effettuazione di tamponi rapidi al personale docente e non docente dei due Istituti Comprensivi di Montoro.

Si tratta di un’iniziativa molto importante per garantire una ripresa delle lezioni libera il più possibile dai rischi del contagio dal Virus.

Abbiamo visto e sofferto una delle conseguenze più rilevanti della pandemia, e cioè l’interruzione dell’attività didattica in presenza, le nostre studentesse e i nostri studenti non vanno più in classe da molti mesi, pertanto vogliamo garantire un rientro in tutta sicurezza.