Coronavirus, vaccinati operatori e ospiti RSA irpine. Scuole: ecco chi si vaccinerà per primo

L’Asl ha comunicato che, in collaborazione con gli operatori dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, sono stati vaccinati tutti gli operatori e gli ospiti delle cinque RSA per anziani presenti sul territorio provinciale: Althea di Avellino, MARE di Pratola Serra, Padre Pio di Grottaminarda, La Proxima di Volturara Irpina, Minerva di Ariano Irpino.

Intanto l’assessore all’Istruzione della regione Campania, Lucia Fortini ha annunciato che i primi a vaccinarsi in ambito scolastico saranno il personale docente e non docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, i primi a tornare a fare lezione in presenza.

“Sono tornati prima a scuola ed è giusto che abbiano la priorità”, ha dichiarato la Fortini, che poi si è concentrata sulle date dei possibili ritorni in classe: “Faremo una riunione con l’Unità di crisi in maniera responsabile e cercheremo di seguire l’andamento della curva pandemica. Solo dopo riporteremo in aula le classi della prima e seconda elementare. I bambini stavano soffrendo di più per la didattica a distanza. Imparare a leggere e scrivere con la Dad è abbastanza complicato”.