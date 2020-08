Coronavirus, un positivo a Ferragosto nel comune di Montoro: è in isolamento

Un positivo al Coronavirus riscontrato a Montoro nel giorno di Ferragosto.

Lo ha comunicato il Sindaco del comune irpino Giaquinto, che ha pure tranquillizzato la cittadinanza sullo stato di salute dell’uomo, che sta bene ed è in isolamento da diversi giorni in attesa dell’esito del tampone, purtroppo per lui positivo. che

“Nel contempo raccomandiamo tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19”, ha commentato il primo cittadino.