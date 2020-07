Coronavirus, un altro positivo in Irpinia: “Non bisogna abbassare la guardia”

Dopo il caso della donna di 32 di origini rumene residente a Moschiano, un’altra positività al Coronavirus è stata registrata in Irpinia.

Due casi in due giorni, stavolta è toccato al Sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco comunicare la positività di un suo concittadino: “L’Asl di Avellino conferma la presenza di un caso positvo al Covid-19 nella nostra piccola comunità. Sono state attuate tutte le misure previste. In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino nella certezza che tutto andrà bene.

Questo episodio ci ricorda che non bisogna mai abbassare la guardia, per cui raccomando a tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere, misure necessarie e indispensabili per il contrasto al Covid-19. Colgo l’occasione per ricordare che per debellare il virus è prioritario contenere la diffusione.