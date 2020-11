Coronavirus, un 91enne di Sturno è deceduto al Frangipane. Posti letto: ecco la situazione

Nella tarda serata di ieri è deceduto un 91enne di Sturno, ricoverato nell’Area Covid del Frangipane di Ariano Irpino. L’anziano era affetto da patologie pregresse.

Presso la struttura ospedaliera del Tricolle risultano ricoverati: sette pazienti (su sette posti letto) in Terapia Intensiva, dodici pazienti (su dodici posti letto) in Medicina Covid, venticinque pazienti in Area Covid, di cui sedici (su sedici posti letto) in Medicina e nove (su dieci posti letto) in Sub Intensiva.