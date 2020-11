Coronavirus, troppi casi ad Avellino: Festa valuta ipotesi per contenere il contagio

Misure più severe per contenere il contagio da Coronavirus nella città di Avellino, evitando principalmente gli assembramenti nei fine settimana e nei luoghi più interessati dalla movida.

Ieri si è tenuto il Comitato per l’ordine pubblico e per la sicurezza, che ha visto presenti il Prefetto Paola Spena e i Sindaci dei comuni irpini. Oggetto principale del dibattito, il potenziamento del sistema di controllo per il centro di Avellino. Il Prefetto ha chiesto al Sindaco Gianluca Festa di considerare la limitazione dell’accesso alle zone sensibili nelle fasce orarie più delicate.

Il primo cittadino starebbe vagliando l’ipotesi, così come quella di potenziare i controlli per limitare gli spostamenti in città, anche se più che chiudere Corso Vittorio Emanuele o via De Conciliis, Festa decidere semplicemente aumentando il numero di forse dell’ordine.