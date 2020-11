Coronavirus, tre decessi al Frangipane di Ariano Irpino: sono 19 da inizio novembre

Altre tre persone sono decedute al Frangipane di Ariano Irpino, dove erano ricoverate per Covid-19: si tratta di una 77enne di Fontanarosa, di una 76enne di Pozzuoli e di una 66enne di Sturno.

Erano rispettivamente ricoverate in Medicina Covid, in terapia intensiva e in area Covid.

Cresce il numero di decessi nella struttura ospedaliera del Tricolle: sono 19 da inizio Novembre.

E al Frangipane continuano ad arrivare pazienti ospiti del Centro Minerva, dove l’Asl ha sottoposto tutti al secondo tampone di verifica, dopo la decina di casi emersi qualche giorno fa.

Al Frangipane risultano ricoverati: 7 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 24 in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.