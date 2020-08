Coronavirus, tamponi a chi rientra dall’estero: ecco i tre punti di prelievo in Irpinia

In Italia c’è particolare attenzione per i contagi da Coronavirus importati dall’estero.

Ogni azienda sanitaria locale ha istituito un piano per effettuare tamponi a chi rientra da altre nazioni.

L’Asl di Avellino ha organizzato tre punti di prelievo.

Uno ad Avellino, a Campo Genova, dal 19 al 26 agosto dalle ore 9 alle ore 13, per i cittadini con residenza o domicilio nei comuni afferenti ai distretti sanitari di Avellino, Monteforte Irpino, Atripalda e Baiano.

Uno a Sant’Angelo dei Lombardi, in Via Bartolomei (nel piazzale in prossimità del Distretto sanitario), dal 18 al 25 agosto, per i cittadini con residenza o domicilio nei comuni afferenti al Distretto sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi.

E uno ad Ariano Irpino, presso il Palazzetto dello Sport in Via Cardito dal 19 al 26 agosto 2020, per i cittadini con residenza o domicilio nei Comuni afferenti al Distretto sanitario di Ariano Irpino.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’ASL Avellino ai numeri 0825-291111 e 0825-30824.