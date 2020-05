Coronavirus, sospiro di sollievo per parrucchieri ed estetisti: ecco quando potrebbero riaprire

Sospiro di sollievo per estetisti e parrucchieri, alle prese con la crisi economica generata dalla chiusura delle loro attività a causa del Coronavirus.

Il premier Giuseppe Conte aveva fissato la ripresa per il primo giugno, ma nel pomeriggio, il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia ha rivelato – nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7 – che entro il 18 maggio anche parrucchieri ed estetisti potrebbero riprendere a lavorare.

“Tra il 14 e il 15 maggio riceveremo le linee guide su queste attività, in base ai dati in nostro possesso si potrebbe anticipare la data di riapertura ad oggi fissata per il primo giugno”, ha detto Boccia.