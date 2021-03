Coronavirus, sospesa l’inoculazione del vaccino Astrazeneca al Campo Coni

Vaccinazioni al personale scolastico sospese ad Avellino. Nello stock che sarebbe stato somministrato in giornata, presso il centro vaccinale al Campo Coni, erano presenti alcune fiale del lotto Astrazeneca ABV 2856, sospeso dall’Aifa in via precauzionale.

Si attende l’arrivo di nuove dosi provenienti da Ariano Irpino. Diverse unità del personale scolastico hanno atteso invano di essere sottoposti al vaccino anti-Covid.

L’inoculazione dovrebbe riprendere nel pomeriggio.