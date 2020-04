Coronavirus, settimo irpino guarito: l’annuncio del Sindaco di Grottaminarda

Settimo guarito dal Coronavirus in Irpinia. È un uomo di Grottaminarda, dimesso dall’ospedale Moscati di Avellino e tornato a casa, dai propri cari.

A dare l’annuncio è stato il Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino con un post su Facebook.

“Salutiamo con gioia il ritorno a casa di un concittadino guarito”, ha scritto il primo cittadino.

Attualmente a Grottaminarda sono 10 le persone positive, una è guarita mentre sono 20 quelle in quarantena in quanto rientrate da fuori regione e fuori Nazione, poco più di 60 quelle poste in isolamento fiduciario dall’Asl.