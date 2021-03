Coronavirus, Serino: positivi 14 ospiti del centro di accoglienza per extracomunitari

Il Sindaco di Serino, l’avvocato Vito Pelosi, ha confermato le positività al Covid-19 di 19 persone residenti nel suo comune, certificate dall’Asl di Avellino in seguito ai tamponi processati ieri.

Quattordici di questi “fanno parte di un centro di accoglienza per extracomunitari, già in quarantena da 10 giorni in quanto a contatto con un positivo”, ha specificato Pelosi, aggiungendo che le condizioni di salute dei 14 positivi sono buone.

Attualmente a Serino i positivi al Covid-19 sono 40, di cui 3 domiciliati fuori comune. “Si comunica, inoltre, che i 13 dipendenti dell’azienda privata, risultati positivi al tampone rapido, al momento si trovano in isolamento domiciliare unitamente ai contatti diretti e sono stati convocati per domani mattina dall’ASL per l’effettuazione del tampone molecolare”, ha concluso il Sindaco.