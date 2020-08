Coronavirus, sempre più giovani i nuovi positivi irpini: l’ultima ha 24 anni

Un ragazzo di 28 anni rientrato a Santa Paolina dalla Spagna, una donna trentenne di origini rumene e suo figlio di appena tre anni, entrambi residenti ad Atripalda. Ora una 24enne di Avellino.

Sono tutti under 35 gli ultimi positivi al Coronavirus registrati in Irpinia.

Ieri è toccato alla 24enne di Avellino, contatto di un caso riscontrato fuori regione. Appena rientrata in Campania, la giovane donna si è subito sottoposta al tampone che ha dato esito positivo.

Per fortuna tutti loro sono in buone condizioni e in isolamento domiciliare, in attesa che il virus faccia il suo corso e che l’Asl termini gli esami sui contatti dei positivi.