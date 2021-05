Coronavirus, scuole superiori chiuse ad Avellino: ecco fino a quando

Le scuole superiori di Avellino resteranno chiuse ancora un’altra settimana.

Lo ha deciso il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa con l’ordinanza numero 950, alla luce di alcuni focolai Covid-19 registrati in alcuni comuni della provincia.

È stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche paritarie di Avellino, da oggi 3 maggio fino all’8 maggio compreso. Gli alunni delle superiori continueranno a svolgere lezioni a distanza.

In presenza è garantita soltanto l’attività di laboratori per l’inclusione scolastica di alunni con disabilità o per percorsi educativi speciali.