Coronavirus, scappa dal reparto Covid del Frangipane: anziana recuperata dalla Polizia

Ha tentato la fuga allontanandosi dal Frangipane di Ariano Irpino, ma nei pressi di Corso Vittorio Emanuele è stata bloccata dalla Polizia e riconsegnata agli operatori dell’ospedale ufitano.

L’episodio è avvenuto ieri, in tarda serata. Protagonista una donna di circa 70 anni, originaria del Nord Italia, ma residente ad Ariano Irpino.

L’anziana, ricoverata reparto Covid del Frangipane e quindi potenzialmente positiva, ha pensato bene di allontanarsi dalla struttura, prima dell’esito del tampone naso-faringeo a cui era stata sottoposta.

In pigiama e pantofole ha lasciato l’ospedale, si è incamminata lungo Corso Vittorio Emanuele e avrebbe chiesto pure un passaggio per essere accompagnata in locali San Liberatore.

Notata l’assenza della donna nella stanza, gli infermieri hanno immediatamente dato l’allarme, avvisando le forze dell’ordine.

La ricerca, durata qualche minuto, è terminata con il recupero dell’anziana, riportata in ospedale.